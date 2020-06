Kim Kardashian y Kanye West: el posible gesto que confirmaría su crisis

¿Crisis a la vista? Esta es la preguntas que los medios internacionales llevan haciéndose desde hace varios días. Según las últimas publicaciones, todo a punta a que el paraíso, en el que están acostumbrados a vivir Kim Kardashian y Kanye West, podría estar sufriendo ciertos cambios. Rumores que han pillado a sus fans y a la prensa totalmente desprevenidos ya que forman uno de los matrimonios más consolidados del star-system. ¿El culpable de esta complicada situación? El confinamiento, una situación que tiene a todo el mundo en vilo.

A pesar de su fachada de familia perfecta, los West-Kardashian parecen estar atravesando por uno de sus peores momentos a nivel de pareja. Diarios extranjeros como el Daily Mail, US Weekly o The Sun aseguran que el matrimonio está pasando por una grave crisis matrimonial. El motivo, no están acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos en casa ya que sus ajetreadas agendas no se lo permitían.

Según estos medios, varias fuentes cercanas a la pareja afirma que han estado discutiendo durante semanas hasta el punto de que están durmiendo en habitaciones separadas. El problema principal sería el enfado de la empresaria porque su marido no se hace responsable de ninguna tarea familiar ni del hogar, algo que, según apunta, esto "le saca a Kim de sus casillas".

Rumores ante los que la pareja parece no solo no inmutarse sino que les hace frente con la publicación, por parte de Kim, de varias fotografías que demuestran lo enamorados que están. La empresaria celebraba hace unos días su sexto aniversario de casados recordando el viaje que hicieron a Italia el año pasado. "6 years down; forever to go. Until the end" ("han pasado 6 años; nos quedan muchos por delante. Hasta el final".

Una declaración de amor que cuenta con casi cinco millones de 'likes' y cerca de veinticinco mil comentarios entre los que destaca el de su hermana Khloé, que desea al matrimonio toda una vida por delante: "Larga vida a KIMYE" (como les llaman sus fans).