Kim Kardashian lleva el vestido más egocéntrico hasta la fecha

Nadie pone en duda que Kim Kardashian es la que mejor se hace publicidad a sí misma. La empresaria nos acaba de sorprender con su look más egocéntrico hasta la fecha ya que ha posado con un ajustado vestido palabra de honor que tiene su cara.

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo siempre está ELLA para dejarnos con la boca abierta. Kim Kardashian ha utilizado esta prenda tan inspirada en ella para presentar su colección de maquillaje lanzada con motivo de su 40 cumpleaños.

El negocio es el negocio y Kim Kardashian lo ha querido dejar claro al compartir esta galería de imágenes en sus redes sociales pertenecientes a la sesión que le hicieron para mostrar su colección de maquillaje por su cumpleaños.

Kim Kardashian lanzó por ese motivo una paleta de sombras de ojos en las que destacaba el morado, color que lleva ella puesto, porque como según explica: "la habitación en la que crecí era lavanda porque el morado siempre me ha parecido un color muy bonito, por esta razón quería que la paleta de mi cumpleaños fuera en estos tonos".

La colección de su cumpleaños sigue disponible

Esta colección de maquillaje de su marca KKW Beauty salió a la venta el pasado 21 de octubre de 2020 a las 10.46 horas, momento exacto en el que hace 40 años Kim Kardashian llegó al mundo.

La socialité cambiaba de década además de con el lanzamiento de una colección de maquillaje, que aún está disponible, lo celebró con un polémico viaje al Caribe al que invitó a su familia y a sus amigos más íntimos.

Esta celebración fue polémica porque nos encontramos en plena pandemia y a los seguidores de Kim Kardashian le pareció una irresponsabilidad. Aunque ella enseguida se defendió diciendo que todo el mundo se había hecho tests PCR antes de viajar.

En fin, con polémica o sin polémica lo que está claro es que Kim Kardashian triunfa en todos los ámbitos que toca. Tras hacerse mundialmente famosa gracias al 'reality' que protagoniza junto a su familia 'Keepin' Up With The Kardashians', la hija de Kris Jenner ha demostrado que le ha sabido sacar partido a toda esa fama y ahora se ha convertido en una triunfadora empresaria.

Kim Kardashian no deja de vender tanto los productos de su línea de cosmética y maquillaje KKW Beauty, así como con sus productos de moda Skims. Dos marcas que le han convertido en multimillonaria oficialmente. Dos buenas prácticas ahora que Kim Kardashian y los suyos se van a despedir definitivamente del 'reality' que les catapultó a la fama, ya que 'Keepin' Up With The Kardashian' emitirá su vigésimo y última temporada a principios de 2021.