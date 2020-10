Kim Kardashian sorprende a su familia y amigos con una escapada por su cumpleaños

El pasado 21 de octubre, Kim Kardashian cumplía 40 años. La familia de la empresaria la sorprendió con una fiesta sorpresa que se pudo ver en el capítulo de esa semana del 'reality' 'Keepin' Up With The Kardashians'.

Fue una fiesta memorable que Kim Kardashian no se esperaba y que no dudó en darles las gracias a sus hermanas y madre por hacer algo tan especial para ella en el día de su cambio de década. En dicha fiesta televisada no faltaron algunas de las amigas más íntimas de la mediana de las Kardashian, además de todos sus familiares cercanos.

Sin embargo, Kim Kardashian ha querido hacer algo más por su entrada en los 40 y se ha llevado a sus familiares y algunos de sus amigos más cercanos a celebrar su cumpleaños a una isla privada.

Así posaba la Kim Kardashian con un bikini las aguas cristalinas de un destino desconocido y que al parecer ni ella ni sus invitados están dispuestos a revelar.

Por supuesto, esta fiesta por su 40 cumpleaños en una isla privada no ha gustado a todo el mundo y han sido muchos los que han criticado a Kim Kardashian por celebrar su nueva edad de esta manera cuando estamos en medio de una pandemia, a la que por cierto, parece que estamos muy lejos de ver el final.

Pero Kim Kardashian es una persona que sabe muy bien cómo va esto de las redes sociales y se anticipa a las críticas en la publicación que comparte en la que se ven a sus diferentes invitados y explica que les ha pedido a todos que guardaran cuarentena, así como que se sometieran a diferentes controles médicos durante los 15 días previos hasta que llegara el día del viaje sorpresa que les tenía preparados a todos.

Kanye West no ha faltado a esta cita aunque no aparezca en las fotos

Kim Kardashian y Kanye West no llevan un año muy bueno en su matrimonio y fueron muchos los que al no verle en las fotos que ha compartido la empresaria pensaron que no había ido a la isla privada a celebrar sus 40.

Y la respuesta es sí y no. Los primeros días de la escapada a la isla privada, Kanye West no pudo estar presente por motivos laborales. De hecho, el día del cumpleaños (que ya estaban todos en ese paradisiaco destino) el rapero le envió un regalo muy especial a su mujer. Además, una vez que terminaron sus compromisos laborales cogió un avión y se unió a los dos últimos días de esta escapada, algo que fue una gran y agradable sorpresa para Kim.

La única ausente a esta celebración de los 40 de Kim Kardashian fue Kylie Jenner, ya que por la isla se han dejado ver Kourtney, Khloé y Rob Kardashian y Kris y Kendall Jenner.

Además no faltaron el novio de Kris, Corey Gamble y los ex de Koutney y Khloé: Scott Disick y Tristan Thompson, respectivamente.