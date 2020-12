Nos encanta terminar el 2020 con buenas noticias y una boda siempre lo es. Ariana Grande se casa y ella misma ha sido la encargada de confirmarlo mediante sus redes sociales con varias fotografías en las que enseña el super anillo que luce en el dedo anular de la mano izquierda. El prometido es Dalton Gomez, al que conoció el pasado mes de enero, un agente inmobiliario del que dice estar muy enamorada. De hecho, fue en mayo cuando la pareja hizo su primera aparición oficial en el video de 'Stuck with U', el dueto musical de Grande con Justin Bieber.

Pero esta no es la primera vez que Ariana Grande se compromete. De hecho, hace un par de años estuvo a punto de hacerlo con Pete Davidson pero unas muy desafortunadas bromas del humorista no le sentaron nada bien a la cantante y rompieron. Las muestras de cariño no se han hecho esperar: "Felicidades a estas dos almas increíbles. Ari te amamos y no podríamos estar más felices por ti. Dalton, eres un hombre afortunado”, comentó su manager, Scooter Braun. “¡¡Tan feliz por ustedes !!”, escribió Hailey Baldwin, esposa de Justin Bieber.

Todo esto coincide con el lanzamiento hoy en Netflix de su nuevo documental, 'Excuse Me, I Love You’, donde abordará los momentos que vivió Grande durante su última gira mundial, ‘Sweetener Tour’. ¡Felicidades a la pareja!