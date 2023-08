S.O.S. calor: 'Jelly hair', la tendencia que promete darle a tu melena un giro fresco y brillante

Como sabes, la gomina es un producto que está ganando terreno en los meses más calurosos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no solo ofrece un acabado brillante y pulido, sino que mantiene cada mechón en su lugar, incluso bajo el abrasador sol estival. El look 'jelly hair' da un paso más allá del 'efecto wet' aunque en esencia es el mismo: peinar el pelo con productos de fijación es todo un arte pero hay que saber utilizarlos con la misma destreza que nos ponemos un bonito pañuelo o nos hacemos unas trenzas. Da igual cómo tengamos el pelo porque siempre podremos hacernos con esta tendencia. Si tienes el pelo corto, el 'jelly hair' es para ti, como también lo es si lo tienes largo y quieres presumir de unas bonitas 'ondas jelly'. El 'top knot' o moño bailarina es uno de los peinados con gomina para mujer más sencillos de hacer si buscas un look elegante pero informal, y para las chicas que tienen el pelo muy corto, esta opción es una apuesta segura. El efecto mojado en pelo corto 'garçon' te dará un aire elegante y de 'femme fatale' difícil de superar o quizá puedes hacer como Emilia Clarke y probar esta tendencia con un peinado con raya lateral, de aspecto más preppy. Como ves, hay infinidad de propuestas estilísticas, solo falta saber ponerlas en marcha y eso es lo que te vamos a explicar.