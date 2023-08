El spray de sal que necesitas para lograr en tu pelo el ansiado efecto playa

¿Eres de las que disfruta luciendo unas ondas californianas provocadas por el agua del mar? Estamos hablando del efecto de peinado más deseado cuando llega el verano, el sueño hecho realidad de muchas mujeres, casi al mismo nivel que las famosas mechas californianas que tan bien sientan y favorecen gracias a los rayos del sol. De esta forma, y si ya has apostado por esta tendencia con la que aclarar el pelo, sólo te falta dar con la manera exacta con la que conseguir las ondas surferas con las que marcarte el peinado perfecto. Y esto es posible porque existe un producto que replica el efecto del mar sobre nuestro pelo, el spray de sal, ya que no apelmaza, no engrasa, no deshidrata y recrea en segundos el look playero que siempre estamos buscando: unas ondas deshechas y desordenadas con movimiento natural.