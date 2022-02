Exfoliantes corporales baratos

Elige el que más te apetezca y pon tu piel a punto

POR stilo.es

Exfoliante corporal con azúcar y sal… Nuestro favorito <3

SOAP & GLORY Flake Away Body Scrub contiene una atractiva mezcla de azúcar y sal marina, con partículas de hueso de melocotón y albaricoque, aceite de almendras dulces, aceite de semillas de uva y manteca de karité. La piel te quedará como la de un bebé... ¡y no dirás que el bote no es divino!