Georgina, Gio, hazte con una manteca corporal a la de ¡ya!

No queremos estresar a Georgina pero venimos a contarle algo interesante, sobre todo para alguien como ella, que cuida tanto su imagen: Aunque estés viviendo tu 'best life' con los niños y el novio en la playa de Dubai y esto te estrese un poco, Gio, de verdad, no debes tomar el sol durante el embarazo.

Si eres madre y estás leyendo esto, seguramente estarás pensando que lo decimos porque el sol es el activador de manchas por excelencia y el embarazo una de las etapas en las que pocas se salvan de acabar con melasma. Pues no. No lo decimos por las manchas o, al menos, no solo por eso. El sol no conviene durante el embarazo porque es un factor de riesgo para la aparición de las estrías. ¿Cómo te quedas?

Siendo esta una preocupación bastante extendida en las embarazadas, sobre todo primerizas, conviene saber qué hay que hacer y dejar de hacer para evitar que salgan. Aunque muchas mujeres esperan al post parto para comprar productos cosméticos que tratan de borrar las estrías, la estrategia cosmética más eficaz es concentrarse en que no aparezcan. ¿Cómo? Alejándose del sol, cuidando la alimentación para que el cuerpo fabrique colágeno tranquilo y, sobre todo, manteniendo la piel lo más elástica posible.

Hablaremos después de cómo y con qué pero, primero, lo primero: ¿qué es una estría?

¿POR QUÉ SALEN ESTRÍAS EN EL EMBARAZO?

La primera costumbre cosmética a adquirir durante, al menos, los últimos cuatro meses de embarazo, es hidratar de arriba abajo el cuerpo entero y, si puede ser, dos veces al día. Es fundamental que la piel –sobre todo de las zonas que más se dilatan, como vientre y pecho- conserve su elasticidad natural y, de esa forma, la distensión sea algo más llevadera. En la medida en que la piel esté elástica, no se romperá. Porque, amiga, eso es lo que son las estrías: roturas de la piel, pequeñas cicatrices que aparecen en su superficie por rotura de las fibras elásticas.

Diríamos a Georgina, si estuviera dispuesta a leernos, que sumado a la distensión de la piel, se da otro factor pro-estrías por culpa del cambio hormonal (aumento de los estrógenos) y es que la piel esté más reseca y frágil. Así que, sin más preámbulos, dos normas: fuera del sol y compra una manteca corporal. ¡Ah! Tampoco conviene usar gel de ducha o jabón que reseque la piel (mejor un oleo-gel).

LA MEJOR CREMA PARA EVITAR LAS ESTRÍAS

Aunque la mayoría de las soluciones anti-estrías se comercializan en formato aceite, muchas mujeres huyen de ellos porque les agobian, no terminan de saber aplicarlos correctamente para que se absorban del todo, tienen la sensación de que manchan su ropa y, además, sufren con ellos por culpa del calor que sueles tener durante el embarazo. Por ello, desde aquí, recomendamos recurrir una manteca corporal.

Más emoliente que las leches corporales, suelen tener un perfume suave (interesante por aquello de que durante el embarazo tienes el olfato agudizado), son agradables de aplicar y, sobre todo, suelen contener ingredientes que aseguran una hidratación duradera. Para que sea más sencillo, aplícala justo después de ducharte, cuando la piel está más receptiva y con un protocolo sencillo pero necesario: tomas una pequeña cantidad de manteca, la frotas en las manos hasta que se calienta un poco y pierde solidez y la aplicas en círculos, hasta que se absorbe.