Alexandra Pereira desvela su secreto mejor guardado (está embarazada) y nosotras le contamos también los nuestros (cómo será su neceser las próximas 28 semanas)

Alex y Ghass van a ser padres. El domingo por la tarde, con la resaca de los Goya 2022, ha sido el momento elegido para gritar al mundo lo felices que son: "Mini-nosotros llega a sus pantallas en agosto de 2022. Mamá y papá te quieren y están deseando conocerte". Así comunicaba la 'influencer' que está esperando un bebé. Tras su boda hace dos años y medio y el traslado a París, que prácticamente vivimos en directo por Instagram, la llegada del primer hijo era algo de esperar. Con este emotivo vídeo, que recoge las reacciones de sus familiares y amigos íntimos, nos enterábamos todos de la buena noticia:

ALEXANDRA PEREIRA ESTÁ EMBARAZADA:

¿PUEDO USAR MI COSMÉTICA HABITUAL DURANTE EL EMBARAZO?

En cuanto el predictor diga que sí, hay que empezar a hacer cambios en el neceser. Por ejemplo, meter alguna manteca corporal que nos ayude a evitar las estrías, un solar de amplio espectro que nos proteja de la aparición de manchas y, por otro lado, sacar algunos productos, por mucho que nos gusten.

Tranquila, prácticamente toda la cosmética de uso común (limpieza, hidratación, champú, agua de colonia, jabón, etc) es apta para embarazadas porque, por lo general, según manda la legislación que los regula, los cosméticos no llegan al torrente sanguíneo. De hecho, se quedan en las capas más superficiales de la piel, cuando no se aclaran y no entran ni a las superficiales.

QUÉ COSMÉTICOS NO DEBEN USAR LAS EMBARAZADAS

Que no pase al torrente sanguíneo es básico porque, recuerda, el bebé se alimenta de todo lo que va por ahí, a través de la placenta. Pero volvamos a los potingues. Hay que saber que durante el embarazo la piel está más sensible y vulnerable. Por eso conviene retirar todos aquellos ingredientes que puedan ser alergénicos. También aquellos que puedan ser más estimulantes, tipo cafeína o algunos aceites esenciales. Durante los nueve meses, como decimos, la piel está más vulnerable, por lo que interesa mimar su barrera protectora. No usar ácidos que la puedan irritar (aquí entran cosméticos pero también 'gadgets') y elegir las cremas y bálsamos que ayuden a restablecer su equilibrio con ingredientes adecuados a pieles sensibles.

Yendo al grano, mientras estés embarazada, nada de:

1. Derivados de la vitamina A: retinol, ácido retinoico, retinaldehyde y retinyl palmitate.

2. Los ácidos salicílico y derivados (BHA, betahidroxiácidos). Deja la artillería pesada para después de dar a luz. Con el cambio hormonal seguramente tu problema de acné te dé un respiro y no los necesites.

3. Cosmética con cafeína: suele estar en anticelulíticos y algunos contornos de ojos y es fácil detectarla porque suele ser reclamo en el packaging. Si das teta, espera al destete para volver a ellos.

4. Aceites esenciales, ya que están compuestos por una mezcla de diferentes moléculas, algunas de ellas alérgenos conocidos. Ojo que algunos de ellos vienen como ingrediente. En la duda, pregunta a quien te esté vendiendo la crema.

5. Si te gustan las cremas de piernas cansadas, fíjate que no lleven alcanfor (Camphor).

6. Cosmética con perfume entre sus ingredientes (Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Citronellol, Limonene o Linalool).

Y una última duda que siempre surge: ¿Me puedo teñir estando embarazada? Si son mechas, sí. Si es tinte en la raíz, mejor con una opción sin amoniaco.

ELIGE MANTECA CORPORAL PARA EVITAR LAS ESTRÍAS DEL EMBARAZO: