Gwyneth se hace un cepillado corporal en seco en Instagram y genera una polémica en torno al detox

Puede que no quede ya nadie en Instagram que no haya visto a Gwyneth Paltrow dándose una paliza en los brazos con un cepillo corporal. La actriz y defensora de saunas vaginales y velas para gente con gustos peculiares, tiene una verdadera obsesión con el détox. “Empecé a jugar con el tema de los tratamientos détox en los años 90 y ya no hubo vuelta atrás. Creo que he probado todo y ya he dejado todo lo divertido, pero la realidad es que me encanta la sensación de darle al cuerpo un descanso del alcohol, los lácteos, el gluten y los fritos”, cuenta en su última publicación.

Su última publicación:

Y te preguntarás: ¿qué tiene que ver agredir la piel con un cepillo seco de cerdas naturales con la limpieza interior? Pues nada, la verdad. Pero ella sostiene que esta pedazo de paliza que se da (si subes el volumen te dolerán tus propios brazos solo con escuchar cómo parece estar lijando madera) es buenísima para para eliminar toxinas y estimular la circulación de la sangre. Evidentemente, el cuerpo tiene sus mecanismos para eliminar las toxinas y uno de ellos, por supuesto, es la piel. Pero no funciona siendo salvajemente exfoliada, sino sudando.

A todo esto, no estamos en contra de esta reciente moda defendida desde las redes sociales de realizar un cepillado corporal en seco a diario antes de la ducha, pero hay que saber hacerlo para que sea eficaz, relajante y no dañe la piel. La doctora Pascali, la dermatóloga más famosa de TikTok, argentina para más señas, ya ha reaccionado al ver a la rubia de Goop dejando su piel amoratada tras pasar el cepillo como si quisiera detoxifcar su cuerpo arrancándose la piel: “Si querés mejorar la circulación, te masajeas, no te pasas un cepillo como si fuera una lija”, ha recomendado, no sin antes advertir: “La queratina es un mecanismo de defensa de la piel, sacarla de esta manera nunca le puede hacer bien. Además, se pueden generar micro lesiones favoreciendo la irritación e inflamación de la piel. Nunca se mejora la textura de la piel agrediéndola”.

EL PORQUÉ DEL 'DRY BRUSHING'

Hay que aclarar que el 'dry brushing' o cepillado corporal en seco puede tener ciertos beneficios si se realiza correctamente: exfolia suavemente, activa el cuerpo, mejora el aspecto de la celulitis y, en un momento dado, dispara las endorfinas (hormonas de la felicidad). Eso sí, hay que hacerlo suavemente y con un cepillo que no maltrate la piel, como hace Gwyneth. Puedes realizar el cepillado en seco antes de ducharte, mientras te duchas (mojándolo y usando algún jabón suave, nunca un producto exfoliante) o dejarlo para el momento en que más te apetezca y no te vayas a duchar. En ese caso, el protocolo es: cepillar, aplicar aceite y listo. Las cerdas de los cepillos que se usan en seco han de ser suaves. Los que veas que son de cerdas duras son para usar en húmedo.

CÓMO CEPILLAR EL CUERPO EN SECO:

De forma suave. No hace falta presionar porque el objetivo es la piel, no el músculo.

Empieza por el pie y sigue por la pierna hacia arriba (en dirección al corazón). En los brazos, empieza por la mano y ve subiendo hacia el hombro.

Los movimientos del cepillo sobre la piel deben ser suaves, además de cortos y rectos, no necesariamente en círculos.

En la zona del abdomen, se pasa el cepillo suavemente, esta vez sí con movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj.

No se recomienda pasar el cepillo por el rostro ni por los pezones y areolas. Siempre hay que terminar con la espalda.

Se puede aumentar la presión en codos, rodillas y talones.

Así pues, para que no te pase como a Gwyneth y acabes hecha trizas, sigue las instrucciones y haz tu cepillado corporal en seco con alguno de los cepillos que te proponemos: