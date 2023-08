No queremos alarmarte pero, ¿sabías que dormir maquillada envejece 10 años?

Seguro que más de una vez has escuchado cosas como "retira el maquillaje siempre antes de acostarte que es muy malo para dormir". La pregunta que nos hacemos es por qué no poner en práctica este simple gesto tiene consecuencias irreparables para la salud de la piel. Sí, estás leyendo bien. En muchas ocasiones, al final del día, el cansancio, la pereza o la falta de constancia hacen que nos olvidemos de esa necesaria rutina de limpieza facial ya que lo único que queremos es meternos en cama y descansar. Y no, no pasa nada si esto ocurre muy de vez en cuando, pero lo que está claro es que nunca debería convertirse en algo habitual. No te olvides que no basta con pasarse una toallita por la cara, sino que hay una serie de pasos que deben convertirse en nuestros aliados a la hora de eliminar el maquillaje.