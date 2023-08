Qué es la máscara de pestañas sólida y cómo debemos usarla para lograr un efecto buena cara inmediato

Cuando pensamos en un producto que ha resistido el paso del tiempo y que se ha convertido en un imprescindible para muchas mujeres, la máscara de pestañas se lleva la palma. No es solo un must de belleza indispensable, es EL producto de belleza por excelencia, ese que todas necesitamos para realzar nuestra mirada y darle un toque final a nuestro look. Otro de los motivos por los que no podemos vivir sin la máscara de pestañas es por su efecto buena cara inmediato, que nos ayuda a reducir esa apariencia de rostro cansado que tenemos muchas veces y aporta más amplitud en los ojos, que no dejan de ser el espejo del alma. Obviamente no todas necesitamos el mismo tipo de máscara de pestañas ni buscamos lo mismo. Tampoco todas las miradas son iguales, pero lo cierto es que todas podemos lucir espectaculares con ayuda de esta joya de la cosmética.