El truco definitivo para usar correctamente el agua micelar y ¡que funciona!

De este modo tenemos un producto muy ligero que, cuando se pone en contacto con la piel, logra que las micelas se abran y sean capaces de retener en su interior los residuos y las impurezas de la piel (restos de sebo, células muertas, residuos de crema, partículas aire o contaminantes, etc), mayoritariamente de naturaleza grasa. A su vez, la parte acuosa de la solución hace el efecto de tónico limpiador, arrastrando las impurezas. Un producto con mucha eficacia limpiadora, muy ligero, que no deja restos grasos y que no necesita aclarado. De esta forma, el agua micelar hará que nos olvidemos enseguida de jabones, lociones o geles desmaquillantes, que precisan de aclarado y que dejan restos de maquillaje.