Limpian, exfolian y tratan la piel: así son los nuevos discos 3 en 1 con vitamina C

A diferencia de otros oligoelementos, la vitamina C no se sintetiza en el organismo y requiere una reposición constante. Esto se puede obtener con alimentos como el pimiento morrón, el perejil, los cítricos y un complejo de vitaminas. Pero, y esto es muy importante, cuando la vitamina C entra al organismo, los órganos más importantes la descomponen y la usan y en general no siempre llega a la piel, y si lo hace es en muy poca cantidad. Por tanto, es necesario suplir su carencia, ya sea con productos naturales o con los cosméticos que ahora abundan en el mercado.