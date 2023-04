El truco para tener una piel bonita y joven ¡está en tu almohada!

A ver, querida, aquí algo pasa con tu piel. Aplicas buenos cosméticos y los que son adecuados para ti, lo haces con constancia, pero… ¡ALGO FALLA! “¿Por qué en mí misma no ‘lucen’ tanto los productos de belleza como en otras?” Esa es una de las preguntas del millón y, como le podría haber dicho Roberto Leal a Rafa Castaño en el rosco de Pasapalabra: “Con la T, ¿qué le falta a la tu rutina de belleza para que sea perfecta?”. Estamos seguros de que el ganador de los más de dos millones de euros del concurso, después de leer nuestros consejos, lo hubiera tenido claro y hubiera espetado: “¡TRUCOS!”. Y, ojo, que los que te vamos a contar no son trucos beauty per se, pero sí que tienen mucho que ver con la belleza de tu piel.