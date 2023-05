¿En qué consiste la doble limpieza de la que todo el mundo habla y acaba con el maquillaje más resistente?

Tras una noche de evento y mucho maquillaje de por medio, Rocío Osorno se ha despertado asustada y, al mirarse al espejo, ¡shock! ¿El motivo? Tiene la mirada emborronada e inflamada y no se debe a otra cuestión que a no haberse desmaquillado correctamente. ¡Y no lo decimos nosotros! Lo reconoce ella misma. ¿Cómo podría haberlo evitado? Con una correcta rutina de doble limpieza que, como llevan años intentando inculcarnos los expertos, es la base para que una piel esté sana y se vea bonita. ¿Irse a dormir sin una buena higiene facial? ¡Nunca más!