El corte de pelo del otoño ya lo lució tu madre en los 70

Quédate con este dato: los años 70 marcarán no solo tu armario sino también tu melena la próxima temporada. Las pasarelas ya han hablado, y tenemos claro que este otoño querremos imitar el mismo look que lucían nuestras madres en la época más retro de la industria de la moda. Una tendencia que entró de manera tímida la pasada temporada y cuya explosión ha llegado con las nuevas colecciones de otoño. Y sí, aunque no quieras reconocerlo lo harás: vestirás igual que tu madre y pedirás a tu estilista el mismo corte de pelo que tanto te horrorizaba hace unos años.

Las melenas alborotadas y naturales acabarán con la estética minimal que imperaba en el universo beauty en los últimos años. Este otoño dirás adiós a los cortes rectos sin movimiento y amarás, por encima de todas las cosas, el flequillo con volumen y el pelo inspirado en esas permanentes setenteras que tanto has criticado con tus amigas.

Melenas inspiradas en la feminidad y sensualidad de iconos de estilo como las actrices Brigitte Bardot y Farrah Fawcett, en 'Los Ángeles de Charlie', o las cantantes Marianne Faithfull y Jane Birkin. Melenas icónicas en las que este otoño se inspiran las tendencias beauty, tal y como ha explicado a stilo.es el estilista Jesús de Paula.

Natural vs pulido: el corte de pelo clave de este otoño se juega a dos bandas

En terreno beauty, según nos cuenta Jesús, podemos hablar de dos grandes tendencias: melenas naturales y voluminosas o, por el contrario, pulidas, muy lisas y brillantes (efecto plancha). Dos corrientes que se diferencian por el tipo de corte. Las primeras, las naturales, se consiguen mediante dos acabados, 1) jugando con una melena larga sin capas; o 2) atreviéndote con un corte a la altura de la barbilla y siempre acompañado de un flequillo largo, descuidado y tupido pero roto en puntas, y que puedes lucir a la cara, abierto o hacia un lado. En este caso, si tienes el pelo rizado u optas por una permanente le aportará mucho más rollo.

El color, una continuación del look

Una de las claves a la hora de elegir el color de tu melena empieza por echar un vistazo a las Semanas de la moda. Y no precisamente para hacer zoom a los estilismos que lucen las influencers, con la idea de ir corriendo a tu tienda de referencia para hacerte con alguna pieza similar, sino en fijarte en las tonalidades de sus prendas. Sí, como lees. Este otoño tu melena será una continuación de tu outfit; tal y como nos ha explicado Jesús.

Una de las últimas fashionistas que presume del color de su melena en Instagram es Gala González. La blogger luce un tono castaño oscuro con reflejos miel acorde con los colores de la temporada. Tierras, cobrizos, caobas, avainillados... En definitiva, tonos cálidos que destronan a los fríos que reinaban hace varias temporadas. Colores que imperarán en nuestro vestidor otoñal llenándolo de luz y calidez.

Este otoño dí NO a:

. Al rubio blanco tirando a grisáceo. Este acabado da sensación de antiguo, de pelo denostado.

. A las mechas californianas. Ya ha llegado el momento de decir adiós a la estética inspirada en las clásicas melenas surferas.

. Los contrastes de color radicales entre raíz y puntas.

Este otoño dí SI a:

. A las mechas muy finas sin llegar a la raíz.

. Al degradado súper natural.

. Al flequillo largo y de aspecto descuidado.