La barra de labios súper rosa que llevarás para parecerte a Barbie y ser tan sexy como ella

Como sabes, los labiales mate son nuestros mejores aliados y maquillarse con ellos tiene numerosas ventajas, entre las que se encuentra que duran mucho más y que los colores son mucho más intensos. De esta forma, podemos disfrutar de un make up perfecto durante todo el día sin miedo a que se nos quite cada vez que bebemos o comemos algo y tengamos que estar retocándonos todo el rato. De ahí que estemos felices de que esta temporada nos haya traído de vuelta la barra de labios súper rosa y con texturas irresistiblemente cremosas. Y no, no es un rosa cualquiera, es el rosa 'Barbie': vibrante, llamativo y con un punto de rebeldía. Como es ella, ¿verdad?