Así es la manicura ‘Barbiecore' de Margot Robbie que todas queremos lucir

Para preparar las uñas nude, Tom Bachik utilizó el "Nail Care Travel Set" que creó en colaboración con la marca Tweezerman. Debajo de las uñas hay un endurecedor de uñas de Essie, más concretamente "Hard To Resist Avanced". El rosa suave se consigue con el tono "Vanity Fairest" de Essie. A continuación, Tom Bachik sella el look de Margot Robbie con un top coat, "Stay Longer" de la misma marca. Para el cuidado de las cutículas, utiliza el "On A Roll Apricot Nail & Cuticle Oil" también de Essie, que hidrata la piel de alrededor. El resultado es, sin duda, espectacular.