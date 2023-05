La manicura de María Pombo potencia el moreno y es un total LUCES HACIA MI PERSONA, que diría Isabel Pantoja

Las manicuras de María Pombo son pura tendencia. No hay diseño de uñas, que se suele realizar en el centro de uñas Maison de Beauté, de Madrid, que no sirva de inspiración para sus seguidoras. Aunque las últimas no han pasado el examen de Papín (Víctor Pombo, el padre de la influencer, siempre pone nota a las manicuras de su hija), lo cierto es que a nosotras nos ha enamorado.