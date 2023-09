Alexa Chung y su truco para que el pelo le dure limpio más tiempo

"Para una ocasión especial o un momento spa me reservo este increíble champú exfoliante con vinagre de sidra de manzana que hace maravillas en el cabello, entre ellas exfoliar el cuero cabelludo con suavidad y aportar brillo a la melena”, explica. “Y para completar el tratamiento me masajeo todo el cuero cabelludo con este cepillo “achuchable” que me hace poner los ojos en blanco del gusto que me provoca”, confiesa divertida Alexa Chung.