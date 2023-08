El color de pelo que llevaremos este otoño se llama 'Sandy Beige Blonde' y es precioso

Lo que le hace tan especial al 'Sandy Beige Blonde' es que combina a la perfección los tonos cálidos y fríos por lo que es perfecto para todo tipo de pieles y edades. Y es que a la hora de realizar un cambio de color en nuestra melena, una de las cosas que más nos preocupa es si nos va a apagar el rostro. Lo particular de esta tendencia es que cuenta con la armonía perfecta de colores para que le quede bien a casi todo el mundo, por lo que no es de extrañar que actrices y modelos, como Jennifer Aniston o Hailey Bieber, hayan apostado por este color tan único y favorecedor. Si no quieres abandonar tu rubio a la vuelta del verano, pero quieres seguir apostando por este color, el 'Sandy Beige Blonde' te ayudará a para combatir el frío del otoño gracias a sus dulces y delidadas tonalidades arena.