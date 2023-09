Pero la pregunta que más nos hacemos es si realmente los champús sin sulfatos ni parabenos son tan eficaces como dicen, si todo son ventajas y no tienen efectos secundarios. Y es que, algunas personas que los han usado, se quejan de que no hacen suficiente espuma, lo cual puede resultar algo incómodo ya que parece que no estás limpiando en profundidad tu cabello. O incluso que, en su gran mayoría, el champú sin sulfatos ni parabenos no tiene aroma, algo que a muchas, dicho sea de paso, nos encanta. Pero dejando a un lado estos aspectos, lo cierto es que este tipo de productos tienen más ventajas que inconvenientes a la hora de usarlos, especialmente con el auge de la cosmética verde o biológica, que reivindica una vuelta a los ingredientes más naturales y respetuosa con el medio ambiente.