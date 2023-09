Estas mascarillas te ayudarán a recuperar tu cabello tras los excesos del verano (¡y funcionan!)

Nos hemos pasado todo el verano en la playa y en la piscina, sometiendo a nuestro cabello a unos excesos que, obviamente, le acaban pasando factura. Sal, cloro y demasiado tiempo al aire libre, está claro que se trata de la temporada en la que sufre más. Seguro que cuando has llegado a casa y te has mirado al espejo, has notado que tu melena no luce igual, que las puntas están abiertas y la sequedad y la pérdida de brillo son solo algunos de los signos de que nuestro cabello está pidiendo a gritos un poco de cariño y atención.