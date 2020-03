'This is us' va a tener quinta temporada

'This is us' la serie sobre la familia Pearson va a tener una quinta temporada. Su creador Don Fogelman ha sido el encargado de dar la noticia tras el final de la cuarta temporada en Estados Unidos.

Sí, amigos si sigues esta serie en España quedan pocos capítulos para saber qué pasa al final de la cuarta temporada de 'This is us', unos capítulos que llegarán a Movistar + las próximas semanas.

Si aún no te ha picado el gusanillo para ver 'This is us', puedes aprovechar el confinamiento para ponerte al día con esta serie que relata la vida, nada sencilla, de la familia Pearson.

Tienes disponibles las tres primeras temporadas enteras en Amazon Prime y capítulos sueltos de la cuarta temporada en Movistar +. En cuanto veas el primer capítulo de 'This is us' te quedarás enganchado a cada uno de los miembros de la familia Pearson. No vas a saber elegir fácilmente quién es tu favorito, porque todos y cada uno de ellos tienen su encanto.

Pues bien si vas al día con la cuarta temporada de primeras te puede sorprender que haya una quinta temporada, pero según ha dicho su creador Don Fogelman: "Tenemos una buena historia pensada para el personaje interpretado por Mandy Moore, en las que queremos contar su vida de mayor y cuando comenzó su vida en San Luis junto a Miguel (Jon Huertas)".

Además, en la quinta temporada los creadores quieren ir hacia el futuro, una idea que siempre han tenido en mente pero que casi no habían llevado a cabo. También asegura Fogelman "quieren profundizar en cómo comenzaron su relación Rebecca Pearson (Mandy Moore) y Miguel (Jon Huertas) y meternos un poco más en sus vidas".

Fogelman considera que la quinta temporada va a ser como un "renacimiento, un montón de nuevos comienzos, de hecho nacimientos y renacimientos van a ser fundamentales en la próxima temporada".

Bueno, hemos intentado no hacer mucho spoiler ni a vosotros ni a mí, pero lo que sí que han conseguido con esta noticia es que tenga más ganas de ver qué ocurre al final de la cuarta y esperar con ansia el estreno de la quinta.