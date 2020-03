Un repaso a las mejores series de Netflix, HBO, Movistar+ y Amazon Prime Video con las que sobrellevar mejor el aislamiento por el coronavirus

Quédate en casa. Lo dice el hashtag que se ha hecho viral en redes sociales para concienciar a la población de que se quede en casa ante la evolución de la pandemia del coronavirus Covid-19, y también te insistimos nosotras en este mensaje porque es responsabilidad de todos los medios de comunicación poner nuestro granito de arena en esta delicada situación de excepción.

Hay muchas cosas que puedes hacer en casa para aprovechar el tiempo y sobrellevar mejor estos días tan difíciles aislada en casa. Una de las que seguro tienes en mente es aprovechar para ver todas las series que tienes pendiente. Ya sabes que el mercado seriéfilo va a toda velocidad -aunque se ha confirmado en Estados Unidos que también se detienen las grabaciones de series tan populares como 'Anatomía de Grey', y seguramente llegarán muchas noticias similares detrás-, por lo que solamente con los productos relativamente nuevos ya tienes para unas cuantas semanas. Te ayudamos a ponerte al día en las próximas líneas.

Netflix

En la plataforma de contenidos en streaming a la carta más utilizada del mundo se estrena la última temporada de 'Élite', así que si no has visto las dos primeras, no es mala opción para empezar con un maratón entretenido. En unos días, el 3 de abril, se estrenará la cuarta de La casa de papel, así que es el momento perfecto para ponerse al día. Y si prefieres buscar en el extranjero, 'Esta mierda me supera' es la gran sensación del momento en el catálogo de Netflix. Ya solo por el título merece la pena verla. De hace poco son también lo último de 'Altered carbon', 'Sex education' y 'Las chicas del cable', entre otros títulos. Y todo lo anterior sigue disponible.

HBO

La plataforma en la que tienes disponible joyas como 'The wire', 'Mad men' o 'Juego de tronos', tiene títulos actuales menos mediáticos que merecen muchísimo la pena. Una debilidad personal que acaba de estrenar nueva temporada es 'Better Things', una serie de Pamela Adlon que es toda una a oda a la vida misma. Tiene cuatro temporadas y es muy recomendable. Muy entretenida y original es 'Killing Eve' dentro de las buenas series menos conocidas que ofrece HBO. Además, por aquello de la distopía, que es lo más parecido a lo que nos está costando vivir, recuperar 'Years&Years' es una opción muy a tener en cuenta. Pero bueno, ya sabes que casi el todo el catálogo de HBO merece mucho la pena.

MOVISTAR+

En el catálogo de Movistar+ tienes la última temporada de 'Skam' recién sacada del horno, al igual que la segunda temporada de una de las series más originales que se han producido en España en los últimos tiempos, 'Justo antes de Cristo', una sátira de romanos muy recomendable. También es un gran momento para ponerse al día con grandes producciones como 'Hierro', 'Arde Madrid', 'El día de mañana' o 'El embarcadero'. Y no te olvides de que puedes tener Disney+ con el paquete Fusión de esta plataforma. Llegará el día 24 de marzo con contenidos tan potentes y exclusivos como la serie basada en el universo de 'Star Wars, 'The Mandalorian'.

Amazon Prime Video y Apple TV

En Amazon Prime Video te recomendamos cinco títulos más a vuela pluma: 'Fleabag', el gran éxito en lo que a premios se refiere de la temporada, 'Hunters', protagonizada por Al Pacino, 'Marvelous Mrs. Maisel', que acaba de estrenar su cuarta temporada, 'Modern love', una serie muy sensible de microhistorias basadas en una columna del New York Times que nos demuestra todas las formas de amar que existen, y 'Pequeñas coincidencias', las dos temporadas completas de Javier Veiga y Marta Hazas. Y si tienes Apple TV, no dudes en disfrutar de 'The morning show', la exitosa serie que le ha traído muchísimos reconocimientos a Jennifer Aniston recientemente.