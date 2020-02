El desencuentro de Hilary Duff y Disney que puede hacer que nos quedemos sin 'Lizzie McGuire'

Habemus lío con Disney y Hilary Duff. Eso es lo que ha publicado en exclusiva el portal especializado en la industria audiovisual norteamericana Variety, aunque basta con seguir a la propia actriz norteamericana en Instagram para saber que algo está pasando con el proyecto de 'reboot' de Lizzy McGuire, que ahora mismo se encuentra congelado cuando debería estar en pleno proceso de rodaje.

Las fans de esta serie que enganchó a todas las millenials nos ilusionamos como si volviéramos a tener 15 años cuando en la factoría del ratón Mickey confirmó el regreso del mítico personaje con una nueva serie en la que Hilary Duff volvería a meterse en la piel de McGuire.

Entonces, se anunció a bombo y platillo que sería una de las apuestas más potentes de Disney+ en exclusiva, pero la plataforma de contenido a la carta del gigante de animación ya lleva meses activa en Norteamérica y no hemos vuelto a saber nada de 'Lizzy McGuire'. Hasta ahora, momento en el cual las piezas están empezando a encajar de una forma que nos deja bastante preocupados con la posibilidad real de poder quedarnos sin disfrutar de esta nueva serie.

Las alarmas no han saltado hasta hace unas horas, cuando la artista ha compartido un stories en el que señala un titular sobre otra serie de Disney, 'Love, Simon', que ha sido movida de Disney+ a Hulu, otra de las plataformas de contenidos en streaming que pertenece al conglomerado empresarial Disney, por considerarse "not family-friendly", tal y como señala dicho titular. Duff, ni corta ni perezosa, ha escrito sobre ello una reflexión tan corta como expresiva: "Me resulta familiar...", dando muestras de que algo no marcha bien.

Y para entender por qué el engranaje del proyecto no marcha bien hay que remontarse a comienzos de enero, cuando Disney decidió despedir a la persona 'showrunner' del proyecto, Terri Minsky, la misma persona que estuvo al mando de la serie original, por lo que es muy cercana a Hilary Duff, de su absoluta confianza.

En aquel momento, Disney argumentó que "tras el rodaje de dos episodios concluimos que necesitábamos ir en una dirección creativa diferente". Pero el despido llegó cuando ya se habían grabado dos capítulos -comenzó el rodaje en noviembre-, en plena luna de miel de Hilary Duff en Mozambique y, todavía peor, sin avisar previamente a la estrella de la serie de las intenciones de prescindir de los servicios de la 'showrunner'.

Desde entonces, el proyecto está completamente detenido. No ha sido nombrado de forma oficial ningún sustituto de Terri Minsky, pero no es este el principal problema responsable de que nos podamos quedar sin ver a Lizzy McGuire en sus treinta. El principal problema es todavía más grave: existe un desencuentro entre la línea que pretende seguir Hilary Duff y la que quiere Disney, de ahí que Duff haya publicado el comentario del "Me resulta familiar...".

Es más, después de su despido, Minsky habló con el mencionado 'Variety' en exclusiva, confesando la raíz de todo el problema después de asegurar estar "muy orgullosa" de los dos capítulos que ya se habían rodado: “Hilary tiene una comprensión de Lizzie McGuire a los 30 años que necesita ser vista". Se ve que Disney tiene una visión más infantil del personaje, de ahí que no sea tan 'family-friendly'.

En definitiva, parece evidente que para la compañía californiana la línea con la que había arrancado el proyecto no le encajaba con los contenidos que quiere para Disney+, pero Hilary Duff, según el mencionado medio estadounidense, no está por la labor de acercar posturas. Y al no solucionarse el grave desencuentro que existe entre ambas partes, por mucho que Disney haya dejado clara su intención de retomar el proyecto, no queda otra que poner en duda si finalmente se llevará a cabo o no.