yomequedoencasa: Las recomendaciones de Stilo para estos días de cuarentena

'Mascotas 2', perfecta para la cuarententa con hijos, palabra de Rosana Cabrera (editora web)

Cuando la cuarentena es compartida con peques, las pelis tienen que ser elegidas y a gusto de todos los públicos, y esta historia es muy divertida y entrañable, da igual que la hayas visto 100 veces o que tengas 200 años.

Series

‘Hierro’, me encanta Candela Peña y he oído hablar maravillas sobre la serie. Empiezo hoy mismo.

Una un poco más friky, que me ha sorprendido y enganchado desde el primer minuto es la serie documental ‘El Palmar de Troya’, la historia sobre la secta de los palmarios, con los testimonios de quienes la vivieron. La realidad supera a la ficción…

Disco

'Unorthodox Jukebox’ de Bruno Mars, no me canso de bailar todas las canciones y me anima cualquier momento del día.

Libro

‘Si echas de menos el principio vuelve a empezar’ de Marita Alonso. Habla de cómo superar cualquier ruptura amorosa, por dolorosa que parezca, con mucho humor y actividades que te hará muy llevaderos estos días entre las paredes de tu casa.