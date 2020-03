YoMeQuedoEnCasa: House Party, la nueva app que triunfa entre los grupos de amigos

¿Por qué renunciar a unas risas con tus amigos o seres queridos? En estos días donde impera el #Yomequedoencasa son varias las aplicaciones que permiten que estos momentos de ocio no desaparezca. El coronavirus es una realidad pero no debemos permitir aislarnos ni pasar solos las 24 horas. Porque, además de aprovechar para leerte el libro que estaba cogiendo polvo en tu mesa, reorganizar tu armario, hacer un maratón de series, escuchar ese disco que nunca podía terminar entero, dedicarte tiempo a ti misma, como exfoliar tu piel o hacerte la manicura o pedicura, puedes divertirte y mucho con apps que harán que no eches de menos a los tuyos.

Se trata de House Party, una aplicación muy sencilla de instalar que básicamente te permite contactar con los amigos o conocidos de tu agenda para realizar una videollamada. Una rama del facetime o de la videoconferencia de WhatsApp pero con cuatro juegos diferentes para que la quedada sea mucho más divertida.

De los juegos de mesa a los juegos virtuales.

Para instalar tu House Party solo necesitas tener un smartphone, buscar la app con este nombre e instalarlo. Solo te quitará cinco minutos de tu tiempo ya que son tres pasos a seguir: 1) rellenar tus datos personales, 2) introducir tu número de teléfono y 3) empezar a invitar a los amigos o familiares que quieras de tu agenda de contactos.

Una vez tengas esto, se te abra una pantalla tipo Snapchat en la que podrás elegir si haces solo una videollamada o conviertes esta reunión virtual en un juego. Tienes cuatro para elegir: 1) el trivial, en el que puedes seleccionar los temas de los que queréis competir; 2) el pictionari, que como el clásico consiste en que uno dibuja y otros tienen que adivinarlo; 3) el Quién es Quién o Qué cosa es, básicamente es dar pistas para que uno de los jugadores adivine la palabra que tiene en la frente y 4) Chips & guac.

Una aplicación que tiene un perfil de Instagram (@houseparty) que cuenta con once mil seguidores en todo el mundo con tal solo nueve publicaciones. Y es que en tiempos de cuarentena es mejor divertirte en casa y evitar así que el Covid_19 se expanda. ¡Todos debemos colaborar para #frenarlacurva.