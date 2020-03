Un 'shopping' feminista para conmemorar la figura de la mujer

Un año más llega el 8 de marzo, fecha en la que tiene lugar el Día Internacional de la Mujer con el fin de reivindicar la igualdad de género y los derechos feministas.

Afortunadamente, año a año, somos más consientes de la importancia de lograr una sociedad en la que no existan diferencias entre hombres y mujeres, sin embargo todavía queda mucho camino por recorrer. Por ello, llegada la fecha, el feminismo vuelve a teñir las calles de morado. El pasado 2019, según informó la Delegación del Gobierno, fueron más de 370.000 personas las que acudieron a la manifestación de Madrid.

Pero, ¿se conoce el origen de este día? Nos tenemos que remontar al 8 de marzo de 1857, cuando mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York salieron a la calle para reinvindicar unas mejores condiciones laborales y unos mayores salarios. Sin embargo, la jornada terminó con un total de 120 mujeres muertas debido a las fuertes cargas policiales que hubo contra las mismas. No sería hasta 1975 cuando la ONU oficializó el día y, desde entonces, el colectivo no ha dejado de luchar.

Cada año, son muchas las famosas que muestran su apoyo al feminismo de manera pública y, sin duda, su apoyo es fundamental. Pero, en este sentido, no podemos olvidarnos de las distintas marcas de moda, de cosmética, e incluso de espirituosos, que unen sus fuerzas para rendir homenaje a la figura de la mujer al lanzar campañas, colecciones o artículos de edición limitada para la ocasión. ¡Gracias!

La lucha para que la igualdad sea una realidad

El movimiento feminista, además de luchar por la igualdad de los derechos sociales y económicos entre hombres y mujeres (que son tan básicos para la evolución de la sociedad), reivindica la igualdad de oportunidades, el respeto por los derechos sexuales, la sororidad, la erradicación de la violencia de género o la educación en igualdad, entre tantos otros.

Muchas marcas, un año más, demuestran su apoyo a la lucha feminista a través de campañas y lanzamientos de lo más especiales. Una de las más emotivas es la que propone Springfield en la que defiende "la capacidad de ser uno mismo, natural y con la libertad para sacar todo aquello que cada individuo lleva dentro". Para ello, un total de siete ilustradoras de diferentes partes del mundo se han unido a la marca para, a través de sus ojos, mostrar cómo entienden la autenticidad de la mujer mediante ilustraciones coloristas y con ella siempre como protagonista. ¿El resultado? Trabajos tan impresionantes como este:

Por su parte, Women’secret lanza la campaña 'From us, for you', una recopilación de historias profesionales y personales de algunas de las trabajadoras que hay detrás de la marca con una particularidad en común: la solidaridad y amistad entre ellas.

Con una plantilla multidisciplinar, en la que el 98% son mujeres, Women’secret quiere dar visibilidad a sus trabajadoras y mostrar el lado más íntimo de la marca con las mujeres que, juntas y unidas, la hacen posible. Eva, Mariu, Irene, Celia, Lola y Stef nos explican sus experiencias, historias y lo que significa para ellas trabajar rodeadas de mujeres. “Somos mayoría mujeres y me siento arropada todos los días, pero todos y cada uno de ellos”. Así define Lola, del equipo de visual 'merchandising', su día a día en la empresa.

Pero, más allá de las campañas, en Stilo hemos hecho una selección de las propuestas más especiales lanzadas por grandes marcas para la ocasión. ¿Te apuntas al 'Woman Power'?