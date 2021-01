Una de las películas más románticas y divertidas del año se estrena hoy

El cine está lleno de películas en las que se producen bucles temporales. Pero si hay una que destaca por encima de todo es la protagonizada en 1993 por Bill Murray, 'Atrapado en el tiempo', donde el actor interpretaba a Phil Connors, un arrogante meteorólogo de la televisión de Pittsburgh que, mientras cubre el evento anual del Día de la Marmota, se encuentra atrapado en un ciclo de tiempo, repitiendo el mismo día una y otra vez.

Y hoy llega a Movistar Plus una divertida y original comedia que sigue sus pasos. Se llama 'Palm Springs' y nos cuenta cómo el despreocupado Nyles (un genial Andy Samberg) y la reacia dama de honor (y oveja negra de la familia) Sarah (Cristin Milioti) se encuentran casualmente en una boda en Palm Springs (California). Allí descubrirán que no solo no pueden escapar del lugar, sino que tampoco podrán huir de ellos mismos en lo que parece ser un bucle fuera de toda lógica.

Otro de los puntos a favor de 'Palm Springs' es la química entre sus dos protagonistas. Hay que recordar que Andy Samberg es un gran actor de comedia, y lo ha demostrado en series como 'Brooklyn Nine-Nine' mientras que Cristin Milioti nos enamoró a todos en 'Cómo conocí a vuestra madre' y, más recientemente, en 'Modern Love'.

También resulta muy curioso que sus personajes en ningún momento pueden hacer nada para romper el bucle en el que están inmersos, y eso que lo intentan de las maneras más increíbles y despiadadas posibles, como por ejemplo tratando de estrellarse contra un camión.

Y qué decir de las camisas hawaianas que luce Nyles durante gran parte de la película y que tienen que ver mucho con los escenarios donde se desarrolla todo: su piscina, sus enormes flotadores, el desierto. De hecho, Palm Springs está considerada como una de las ciudades más hippies de Estados Unidos y cerca tiene lugar el famoso Festival de Coachella.

Como ocurre en otras comedias, no todo son risas ni momentos absurdos. 'Palm Springs' no deja de ser un relato sobre la depresión, la conformidad y la posibilidad de redención y cambio. La historia de una pareja que trata de aceptar una situación concreta y disfrutar de la vida tal y como les ha tocado vivirla, en una suerte de resignación.