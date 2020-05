Miley Cyrus se estrena como directora en el videoclip de su novio, Cody Simpson

Las publicaciones, a veces subidas de tono, que Miley Cyrus compartía en sus redes sociales acompañada de Cody Simpson ya no son tan habituales, pero eso no significa que su relación no continúe. De hecho está cada vez más consolidada y ya ha entrado hasta en el terreno profesional.

Y es que el cantante australiano, ex de Gigi Hadid, ha puesto en manos de Miley la grabación del viedoclip de su último trabajo, un tema titulado 'Captain’s Dance with The Devil'. La artista se ha encargado de todos los detalles, incluidos el estilismo, maquillaje y peluquería, "Permitiéndole ejecutar su visión e interpretación de la canción misma" tal y como Cody ha comentado.

Cody Simpson se suma así a unos cuantos artistas que están volviendo a la actividad lanzando nuevas canciones, como Lady Gaga.

Escenas de baño inspiradoras

Rebecca, el personaje en el que se mete Cody en el videoclip, surgió de manera anecdótica mientras Miley ordenaba sus barras de labios, y él se quedó fascinado con los 'packaging', y le pidió que le introdujera en el maravilloso mundo del maquillaje, y así fue como nació esta idea 'drag' con notas de country.

¿Qué te parece el resultado?

Y del baño... a la piscina

Parece que todo alrededor de Miley es música, y es que tan solo una semana después de que su hermana lanzara su primer disco con muy buenas críticas, ella ya ha transmitido su apoyo a la pequeña de la familia, a su manera, claro.

Lo ha hecho a través de Tik Tok con su primer posado en bikini de la temporada, y luciendo nuevo corte de pelo, por cierto.

Al ritmo de 'The End of Everything' de Noah Cyrus, la ex Hanna Montana ha dejado claro así que le encanta su trabajo, dejando de lado el asunto de que Noah haya declarado haberse sentido mal toda su vida por tener una hermana tan famosa.