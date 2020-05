La hermana de Miley Cyrus cuenta cómo es crecer eclipsada por una estrella

Casey Affleck y Ben Affleck

No nos movemos del cine aunque sumamos algunos años más en el protagonista, pero es uno de los casos que mejor encaja en este listado. Se trata de Casey Affleck, hermano pequeño de Ben Affleck, uno de los mejores actores de su generación, como demuestra el Oscar que ganó por ‘Manchester by the sea’. Su carrera no es tan mediática como la de su hermano, que le dio a Casey un papel en ‘El indomable Will Hunting’, pero se ha ganado a pulso el reconocimiento del público y de la crítica.