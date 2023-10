Los 5 libros escritos por mujeres que son perfectos para reflexionar este otoño

Esta novela relata una historia real que sucedió en 2011. La protagonista es Irina, una mujer de padre italiano y madre alemana, que se casó con Mathias, un suizo alemán que trabajaba en la misma multinacional que ella. Tuvieron dos hijas gemelas, Alessia y Livia, y años después se separaron. En enero de 2011 el padre se llevó a las niñas, que entonces tenían seis años, supuestamente para pasar unas vacaciones con ellas. Se suicidó en las vías del tren en Italia y dejó una nota a su ex mujer en la que le decía que las pequeñas no habían sufrido y que no las volvería a ver. 'Parece que fuera es primavera' relata la historia de ese desgarro, de ese dolor, es la historia de una madre que busca a sus hijas y topa con la burocracia, con la indiferencia, con la desidia, con el olvido.