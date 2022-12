Tamara Falcó agota esta blusa rebajada con transparencias de Pedro del Hierro que volverá en breve a la web

Tamara Falcó ha estrenado blusa con transparencias de Pedro del Hierro. Aunque se trata de una pieza de la colección Christmas, que acaba de salir a la venta, está completamente agotada. Y no nos extraña porque desde hace unos días está rebajada.

La colección de Navidad de Pedro del Hierro & TFP by Tamara Falcó está llena de sofisticación y brillo enfocada a los eventos de estos con el lujo como protagonista. En su última visita a El hormiguero, Tamara Falcó ha lucido una blusa camisera en tejido de lurex abambulado de manga larga con ligero volumen y lazo de organza. Su precio original era de189 €, pero ahora mismo cuesta 132 €. Eso sí, de momento hay que esperar para poder conseguirla en la web porque está completamente agotada.

Tamara Falcó ha sido uno de los grandes descubrimientos de los últimos años. Tras su paso por MasterChef Celebrity, la simpatía por la marquesa de Griñón subió como la espuma, tanto o más que sus seguidores y likes en Instagram, donde presume de estilo y buen gusto a la hora de vestir. Aunque no vamos a negar que si en España hay una reina de corazones (y del estilo) esa es Isabel Preylsler, Tamara Falcó le va pisando los talones.

La colección de Navidad de Tamara Falcó

Inspirada en la época del año más especial para la familia, uno de los mayores pilares de Tamara, esta colección refleja la elegancia en la que Tamara ha crecido y que caracteriza tanto a ella como a Pedro del Hierro. La colección protagonizada por el verde, el negro y el dorado, en la que destacan las prendas de lentejuelas, lurex y terciopelo cuenta con piezas distintivas diseñadas para las fiestas, se podrá encontrar tanto vestidos especiales como tops y faldas muy combinables con básicos, por lo que no solo es la colección ideal para crear todos los looks de Navidad sino que también se podrá combinar con diferentes prendas en otras ocasiones.

Lo nuevo de Pedro del Hierro & TFP by Tamara Falcó para el otoño/invierno 2022 ya está aquí. La colección más personal de Tamara Falcó está inspirada en la propia vida de la marquesa, en aquellos lugares y momentos especiales para la diseñadora como El Rincón, su casa familiar, Las Salesas, uno de los barrios más cool del momento o Christmas, una colección para Navidad, una de las épocas del año más especiales para Tamara. La propia Tamara declaró en la presentación “he seleccionado este look tan especial que me parece el perfecto fondo de armario porque se presta a infinidad de ocasiones y, además, está especialmente diseñado para favorecer la silueta de mujer”.