14 prendas de lunares de Stradivarius que te van a enamorar en cuanto las veas

Vale, lo reconozco si hay un estampado por el que tengo debilidad es por el de lunares, pero es que son muy fáciles. Temporada tras temporada repiten en las propuestas de las diferentes marcas porque no pasan de moda. Vamos, es un estampado que envejece muy bien y que tener siempre alguna prenda de lunares en tu armario nunca está de más.

Así que volvemos al ataque y te traemos 14 propuestas de Stradivarius con los lunares como protagonistas. Los puedes llamar así, topos o topitos, que para mí al ser más pequeños, me cuadran más en estas dos últimas palabras.

Hemos encontrado 14 prendas en esta marca de Inditex que te van a enamorar en cuanto las veas, por supuesto, todas ellas con estampado de lunares.

Nunca faltan las faldas y los vestidos

Como buen shopping de cara al buen tiempo no pueden faltar las prendas estrella de esta temporada: los vestidos y las faldas. En cuanto a los vestidos, los hay de corte midi y cortos, eso sí, ambos tienen en común que apuestan por las mangas abullonadas por encima del codo.

En cuanto a los colores, existe una gran variedad de opciones en las que se mezclan diferentes fondos con lunares de tonos distintos. En esta selección nos hemos decantado por uno en que color verde claro con topitos blancos, blanco con topos negro y beige medio con topos negros. Seguro que alguno de ellos te pega en tu armario.

Las faldas no pueden ser más distintas, pero se adaptan a los diferentes gustos de las chicas: una es corta y ajustada y la otra midi y vaporosa. ¿Con cuál te quedas?

Prendas de vestir

Los lunares también sirven para las prendas de vestir. En la galería podrás encontrar una americana de doble botonadura para combinarla con unos pantalones slouchy o juego o la prenda lisa que quieras ponerte debajo.

Además, no faltan tampoco los monos, esa prenda que te puede apañar tanto los looks de diario como un look de evento, dependiendo de los complementos con los que lo combines.

Complementos

Coleteros y diademas de lunares o topitos, pueden rematar tus peinados con sencillos pasos.

¿Caerás en la tentación? Será complicado no 'pecar' y hacerte con una de estas prendas de lunares que van a poner el punto a tu armario.