Nos vamos de compras con las hermanas Pombo

Cada día es un paso más para volver a retomar la normalidad, sin olvidarnos de mantener las distancias ni de usar mascarillas, y la moda nos acompaña en esta desescalada. Así fue como las hermanas Pombo, Marta, María y Lucía formaron parte de nuestro confinamiento al participar en la campaña de Springfield desde casa, y ahora repiten experiencia con un pie en la calle.

Con la nueva campaña titulada 'More than ever', esta colaboración pretende continuar con el mensaje optimista que lanzaron con la anterior propuesta 'Family First', donde quisieron remarcar ese tiempo de cuarentena en el que hemos sabido apreciar qué es lo realmente importante en nuestras vidas.

En esta segunda parte demuestran que, sin dejar de ser conscientes de la situación, se puede poner a la moda al servicio de una forma de vivir esta realidad con ilusión.

Las tres hermanas están siendo un símbolo de la nueva normalidad junto a la marca de ropa Springfield, que está demostrando cómo se pueden adaptar las marcas a estos días de desconfinamiento y de saber adaptarse a los medios y recursos que contamos en esta rutina tan limitada.

Ahora, fuera ya de los límites de las paredes de sus respectivas casas, las vemos reunidas luciendo las propuestas para esta temporada de primavera-verano. Prendas cómodas, coloridas y frescas, con las que afrontar una nueva etapa, ¡y que ya puedes comprar con descuento!

Para esos primeros días de planes, de paseos, días de compras y quedadas con amigos, destacan los vestidos, cortos, midi, largos, de tirantes finos, anchos, y de manga corta, con colores vivos y estampados florales.

Blusas, pantalones cortos y bolsos de rafia completan la colección casual de la marca española, perfecta para cualquier plan, que además tiene en cuenta la preocupación de una producción sostenible.

La vuelta de María Pombo

Nos ha alegrado mucho ver cómo la pequeña de las hermanas, María, y la más conocida, vuelve a su habitual actividad. A ser imagen de varias marcas, a compartir looks y momentos en sus redes sociales.

Y es que hace unas semanas, a mediados de mayo, fue muy comentada su ausencia, y sus seguidores comenzaron a preocuparse. Ella misma confirmó a través de un vídeo sus motivos: llevaba un tiempo sintiendo unos síntomas como los que su madre ha sufrido a causa de la esclerosis múltiple que padece desde hace muchos años, y prefirió tomarse un tiempo de descanso mientras se hacía las pruebas médicas necesarias.

A la espera del diagnóstico, las emotivas palabras de María sirven como reflexión y como ejemplo de actitud frente a las adversidades. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí.