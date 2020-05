María Pombo: más sincera que nunca en Instagram

El último proyecto os lo contamos en stilo.es: María Pombo, junto a sus hermanas, había sacado una línea exclusiva para la firma de moda española Springfied. Un noticia que conocimos confinados y que se unía a las acciones que la influencer estaba creando a través de su cuenta de Instagram. Entrenamientos con Verónica Costa , la personal trainner de las celebrities; clases sobre cómo desteñir camisetas con su gran amiga María Fernández Rubíes; recetas con su marido Pablo... Así es como María ha estado presente en nuestras vidas hasta que de repente hace unos días dejó de publicar en su perfil de Instagram, teníamos claro que algo pasaba.

Y en efecto, no nos equivocamos, la empresaria está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. Así es como ella misma lo ha confesado en su último vídeo publicado a través de su Instagram Tv. Pidiendo perdón por su ausencia, así es como empezaba a relatar los complicados momentos por los que está atravesando.

"Me gustaría contaros, porque muchos de vosotros me estáis escribiendo, por qué estoy desaparecida de las redes sociales. Hace unos días empecé a notar unos cosquilleos constantes por el cuerpo, algo que me alarmó porque es uno de los síntomas de la esclerosis múltiple", contaba María. "Como sabéis, continuaba, mi madre sufre esta enfermedad desde hace años y al ser hereditaria no he dudado en comenzar a hacerme pruebas".

"Todavía no tengo el diagnóstico, estoy a la espera, pero uno de los resultados confirma la inflamación de la médula espinal. Por ello, prefiero hacerme a la idea de que tengo la enfermedad para que el golpe no sea tan duro. Quería trasmitiros que, a pesar de todo, soy una afortunada porque gracias a que mi madre la sufre he podido pillarla a tiempo y que hoy en día sus tratamientos han evolucionado mucho", sentencia la influencer.

María, además, ha aprovechado su influencia para mandar ánimos a aquellas personas que están pasando por una situación complicada. Ella, afirma, no es más que nadie y simplemente está intentando asimilar lo que puede venirle encima, pero se siente feliz y cree que hay muchas personas que lo están pasando mucho peor. Desde stilo.es te mandamos un abrazo enorme. ¡Todo saldrá bien, María!