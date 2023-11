Sandro SecondHand abre en España y ya tenemos nuestros favoritos

Una plataforma digital abierta a todos que permite comprar y revender prendas de esta marca para mujeres y hombres de colecciones anteriores. La línea SecondHand de Sandro ofrece una amplia gama de prendas de alta calidad a precios muy accesibles. De esta forma, la marca está haciendo un esfuerzo real hacia una moda más sostenible y circular, alentando a sus clientes a consumir menos, pero mejor. Comprar en su página brinda la experiencia de adquirir ropa nueva, además de la satisfacción de saber que estás contribuyendo a la sostenibilidad. Y si no lo tienes claro, hemos buceado en ella hasta encontrar los 'must' que no deben faltar en tu armario. ¡Date prisa!