La reina Letizia y el vestido blanco con flores azules para novias atrevidas

No ha dejado indiferente a nadie y no es para menos. La reina Letizia ha brillado con luz propia más que nunca para recibir al emir de Catar y a la jequesa Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani. En una más que esperada visita de Estado (no teníamos una en nuestro país desde la realizada por el presidente de Italia, Sergio Mattarella, en noviembre del año pasado. Así pues, ya había ganas de que la reina Letizia sacara 'la artillería pesada' en cuanto a vestuario. Y no ha habido que esperar a cenas de gala para enamorarnos de uno de sus vestidos nuevos. Porque sí, la esposa del rey Felipe VI ha decidido estrenar look y ciertamente es uno de los más bonitos que le hemos visto desde hace tiempo.

Se trata de un diseño de Carolina Herrera de manga corta, escote redondo cerrado y largo midi, confeccionado en color blanco salpicado elegantemente por flores, unas campanillas azules que caen de unas ramas verdes con hojas. ¿Nos gusta? No, ¡nos encanta!

En cuanto a los complementos, la reina Letizia apostaba por seguir la estela de las flores azules y por ello se subía a unos sling-back con plataforma delantera de Magrit y una cartera de mano también del mismo color y de la misma firma. La nota más brillante la ponía de la mano de los pendientes de Bulgari en forma de aro que combinan oro blanco, aguamarinas y diamantes, y de los cuales cuelga una gran aguamarina en forma de lágrima.

Un vestido que podría ser la apuesta más bonita, floral y sorprendente de una novia vanguardista y clásica, a la vez. Ese algo azul que manda la tradición se encontraría en estas flores y sin duda su manga corta y su cuello redondo harían las delicias de las novias que busquen un vestido que puedan reutilizar nuevamente en bodas, bautizos y comuniones.

Blanca y radiante va la reina Letizia

La reina Letizia se apuntaba recientemente solo al blanco luciendo un abrigo blanco 'over the shoulders' maravilloso. La esposa del rey Felipe VI acudía a la 44ª edición de los premios literarios 'El barco de vapor' y 'El Gran Angular', celebrados en Madrid. Para la ocasión, la reina Letizia apostaba por un elegante dos piezas verde formado por un top drapeado sin mangas, con cuello caja y hombros estructurados, y unos pantalones de tiro alto con dos botones, en negro y en dorado, en la zona de la cintura. Una maravilla.

Sin embargo, lo que más llamaba la atención es el abrigo blanco que lucía sobre los hombros y que potenciaba aún más el potente bronceado de la reina Letizia. En cuanto a los complementos, la reina se ha decantado por zapatos y clutch dorados.

La última vez que vistió de blanco fue en la 75ª edición de la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week

Hacía 12 años que la reina Letizia no acudía a la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week, de ahí que todas las miradas estuviesen puestas en qué estilismo elegiría para la gran ocasión. Y, cómo no, no decepcionó ni lo más mínimo. Para un evento en el que la moda española es la gran protagonista, la reina no quiso apostar por ninguna marca, para no crear así ningún tipo de agravio comparativo, y por eso optaba por lucir una blusa y una falda que eran confeccionadas por la modista de la Casa Real.