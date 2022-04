El abrigo blanco de Zara con el que seguir los pasos de la reina Letizia

La reina Letizia ha vuelto a deslumbrar por ser la royal más elegante de nuestro país (y también de Europa). La esposa del rey Felipe VI ha acudido a la 44ª edición de los premios literarios 'El barco de vapor' y 'El Gran Angular', celebrados en Madrid. Para la ocasión, la reina Letizia ha apostado por un elegante dos piezas verde formado por un top drapeado sin mangas, con cuello caja y hombros estructurados, y unos pantalones de tiro alto con dos botones, en negro y en dorado, en la zona de la cintura. Una maravilla.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el abrigo blanco que ha lucido sobre los hombros y que potenciaba aún más el potente bronceado de la reina Letizia. En cuanto a los complementos, la reina se ha decantado por zapatos y clutch dorados.

Un precioso diseño blanco que, aunque no hemos localizado todavía, se parece mucho al que está a la venta en la web de Zara. En la e-shop de Amancio Ortega hemos encontrado esta pieza confeccionada con tejido en mezcla de lana, cuello solapa y manga larga, bolsillos con solapa en delantero, forro interior combinado a tono, bajo acabado con abertura en espalda y cierre frontal cruzado con botones.

La última vez que vistió de blanco fue en la 75ª edición de la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week

Hacía 12 años que la reina Letizia no acudía a la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week, de ahí que todas las miradas estuviesen puestas en qué estilismo elegiría para la gran ocasión. Y, cómo no, no decepcionó ni lo más mínimo. Para un evento en el que la moda española es la gran protagonista, la reina no quiso apostar por ninguna marca, para no crear así ningún tipo de agravio comparativo, y por eso optaba por lucir una blusa y una falda que eran confeccionadas por la modista de la Casa Real.

Dos piezas con las que la reina Letizia volvía a presumir de bronceado y que son una auténtica maravilla. La blusa con escote redondo, hombreras marcadas y mangas ligeramente abullonadas terminadas en un puño cerrado se conjugaba a la perfección con la falda de largo midi, corte evasé, cintura marcada y dos aberturas a ambos lados de la parte delantera.

Un look que bien podría ser el de una novia vanguardista que huye de los diseños clásicos para dar el 'sí, quiero'. Para dar un toque más sobrio y elegante al estilismo, la reina Letizia se subía a unos zapatos en color burdeos de Magrit que estilizaban aún más su ya de por sí espigada figura.