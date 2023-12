Paz Vega o cómo combinar un jersey de cuello alto negro para triunfar

Acostumbrados a verla deslumbrar en las alfombras rojas y photocalls, los looks menos formales que luce Paz Vega también despiertan nuestro interés. No es nada nuevo que la actriz sevillana se ha convertido en un icono de estilo en el que predominan la sencillez, la naturalidad y la sofisticación. También sabemos que hay un color que le encanta y con el que parece sentirse muy cómoda: el negro, una tonalidad que no falta en el impecable armario de la actriz.