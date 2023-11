Tres prendas de punto que no pueden faltar en tu armario para los días de más frío

Los diseños van desde los tradicionales trenzados hasta patrones geométricos modernos, lo que nos permite elegir según nuestro gusto personal y ocasión. Ropa que desprende comodidad y naturalidad y que podemos encontrar también en faldas, pantalones, vestidos o rebecas. Y es que, las prendas de punto son las grandes aliadas para estos días de frío y que, si aún no lo has hecho, debes incorporar a tu lista de deseos. Nosotras ya lo hemos hecho porque no hay material que más nos apetezca vestir estos meses.