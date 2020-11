Olivia Palermo demuestra que no necesitas más que un pañuelo para transformar tu look

Si hay algo que hemos aprendido de los looks de Olivia Palermo en las últimas semanas es que no hay nada como un buen pañuelo. Se ha convertido en su accesorio favorito y no nos extraña porque, viendo el juego que le está dando, lo que no entendemos es como no habíamos descubierto antes el amplio catálogo de posibilidades que ofrece.

El más frecuente es ese que sitúa el pañuelo como el cubremascarillas perfecto, que consiste simplemente en lucirlo por encima de este elemento con fines sanitarios para que precisamente este quede cubierto, pero también se lo hemos visto en la cintura, atado al bolso o en el cuello del modo más tradicional.

Pero ha sido ahora cuando ha probado suerte con otra manera sorprendente, una en la que lo único que ha hecho es colocarlo por encima de los hombros y atarlo en la parte central delantera con un broche. Y el resultado no podía haberle salido mejor.

Por las calles de Nueva York hemos visto a la influencer presumir de pañuelo para darle otro aire al conjunto de punto formado por un pantalón y un jersey de punto, a juego con unos zapatos de tacón.

El pantalón, recto y ancho, es elegante y muy otoñal, tanto por el tejido como por el color, un camel que se mimetiza con el paisaje de los parques de la ciudad de los rascacielos en esta época del año, y el jersey fino y holgado, con hombros caídos, parece fusionarse en una sola pieza gracias a su caída natural sobre estos.

Ambos combinan también con el tono escogido por la influencer para sus zapatos de tacón, que estilizan mucho un look que pasa a ser incluso formal gracias a los complementos, siempre tan acertados en Olivia Palermo como es el caso del bolso tricolor que ha escogido.