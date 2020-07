Encontramos una copia perfecta en Zara del vestido blanco calado de Olivia Palermo

Olivia Palermo sigue siendo un auténtico referente a la hora de inspirarnos a la hora de vestir. La 'it girl' no pierde nunca un ápice de estilo y muestra sus looks más chic hasta cuando saca a pasear a su perrito.

La influencer lo ha vuelto a dejar claro con su último look. Ha elegido para dar una vuelta a su perro un vestido blanco calado perfecto para los días más calurosos del verano.

Comprar exactamente el mismo que el que lleva Olivia Palermo es más complicado, porque en la mayoría de los casos se nos pasa un poco de presupuesto, ya que el que ella lleva es de la colección primavera verano de 2017 de la diseñadora Lisa Marie Fernandez.

Sin embargo tenemos buenísimas noticias porque hemos encontrado uno muy parecido en Zara, una marca de la que Olivia Palermo y otras caras conocidas son muy fans.

Olivia Palermo le da el toque de color a este look tan impoluto con los complementos. Ya que lo combina con unas gafas de sol en color tostado de Rag&Bone y unos mules de flores de Alberta Ferretti.

La 'it girl' sigue bastante reacia al uso de las mascarillas, y mira que hay muchas y muy bonitas, pero Olivia se resiste a llevarlas (salvo en contadas ocasiones), pero se pone un pañuelo de seda para cubrirse la cara desde la nariz hacia abajo.

Olivia Palermo nos ha vuelto a dejar un look de los más inspirador en uno de sus paseos por las calles de Nueva York, ciudad en la que continúa mientras su marido Johannes Huebl, como buen alemán, está disfrutando de unos días de descanso en Mallorca.