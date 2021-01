Este look de Selena Gomez te encantará por cómodo y calentito

Con el pelo recogido en una coleta, rostro serio y mascarilla. Así vimos ayer a Selena Gomez por las calles de Manhattan donde se encuentra rodando su nueva serie, 'Only Murders in the Buildings', de la que, además de protagonista, es también productora.

Se trata de una comedia que sigue a tres desconocidos que, a pesar de no conocerse de nada, comparten una obsesión en común: el crimen. Su vida dará un giro repentino cuando, inesperadamente, se vean en vueltos en uno de verdad.

Pero lo que más nos llamó la atención fue el look que la artista eligió para la ocasión: un abrigo color crema de corte clásico y recto sobre una sudadera azul claro, pantalones deportivos a juego y zapatillas blancas. ¡Más cómoda imposible!

Selena no es la única famosa que apuesta por la tendencia 'comfy' (comfortable), y donde la comodidad, funcionalidad y practicidad son la regla número uno cuando elegimos nuestras prendas. Hablamos de pantalones joggers, sudaderas de algodón o zapatillas deportivas que convierten nuestro look en relajado y, aunque no lo creas, favorece.

Aquí tienes a Paula Echevarría con un look en clave sport que le sienta de maravilla.

Así que ya sabes, si quieres copiar el look de Selena Gomez, hemos fichado para ti este abrigo de lana abotonado de Mango que puedes combinar tanto con pantalones de deporte como con jeans.

O también puedes apostar por otra de las prendas que incluyen la colección 'Comfy" de Mango, como este pantalón 'jogger' de algodón en tonos azul cálidos.

Por último, no te olvides de unas zapatillas blancas que, además de cómodas, son muy tendencia, como éstas de piel con cordones y una ligera plataforma, también de Mango.

¿Te animas a vestir cómoda pero con estilo como Selena Gomez?