Haz como Selena Gomez y pon una vela en tu mesa

Todo lo que se pone, dice o hace Selena Gomez crea tendencia, por eso, su última confesión a una revista americana está causando furor. Nos referimos a unas declaraciones que hizo hace unos días en las que decía cómo le gustaba decorar su hogar durante estas fechas y qué detalle no podía faltar nunca.

"Antes de vivir en mi propia casa, tenía un montón de velas en la habitación que tenía en la casa de mis padres. Pero ahora que tengo mi hogar, ¡cada habitación debe tener un aroma! Me gusta que estén encendidas toda la noche, porque me hacen sentir bien. También las enciendo en la sala del piano donde siempre tenemos sesiones de improvisación o incluso durante el día cuando me estoy maquillando".

Sobre sus preferidas, Selena lo tiene muy claro. "Mis aromas favoritos son el Voluspa Mokara y el caqui Voluspa Saijo, ninguno de ellos es demasiado caro. Durante un tiempo usé una de Le Labo, pero sólo en mi habitación, porque son velas caras así que las guardaré para mi próxima gira en autobús".

Selena no es la única a la que le gusta tener velas por toda la casa y más durante estas fiestas. Por eso, otra opción que nos encanta para que decores tu mesa con un olor embriagador es esta vela aromática Poetic Mind de Zara Home. Cuando la enciendas notarás los aromas de la botica tradicional, florales, amaderados y dulces, que se fusionan dando lugar a una colección de fragancias moderna y actual.

O esta otra vela de Ikea en vaso negro pino. Así que ya sabes, haz caso a Selena y ¡pon un poco de olor a este nuevo año que entra!