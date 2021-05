Juana Acosta eleva el look más confy de la temporada

Juana Acosta es una de nuestras de actrices favoritas, no solo por los papeles que interpreta sino también por su maravilloso estilo. La colombiana es una de las mujeres mejor vestidas de la industria y por ende una de las que más looks nos inspira. Aunque siempre suele escoger un vestuario elegante y sofisticado, ella también ama lo urbano y más confy, así nos lo ha dejado claro con su última publicación en Instagram.

Juana le ha querido dar la bienvenida a la primavera y ha compartido su look más veraniego hasta el momento. Se trata de la fórmula perfecta y súper rejuvenecedora con vestido y zapatillas que tienes vas a querer fichar.

La actriz se decantó por un vestido de largo midi de Guess. Un modelo de estilo lencero con escote caído y tirantes y de corte recto ideal. Su diseño resulta super favorecedor, pero es que nos ha terminado de conquistar con su estampado tie dye en color verde. El vestido cuesta 190,90 euros y promete convertirse en tendencia.

Pero es que no solo nos ha conquistado con su vestido, lo que realmente nos ha hecho escogerla como la mejor vestida de la semana han sido sus zapatillas. Se trata de unas zapas blancas, super cómodas que además perteneces a una de nuestras firmas favoritas de calzado, Superga. Son de lona y con un diseño hiper fresco y juvenil, cuestan 105 euros y hay en todos los colores y por cierto son las zapatillas más buscadas de la temporada.

Para coronar este looks añadió unas joyas de Dinh Van. En pocas palabras si esta primavera quieres triunfar no dudes en replicar este mega look.