Las gafas de sol que mejor sientan según tu tipo de rostro

Y es que no cabe duda de que los accesorios son capaces de transformar cualquier estilismo. Salir de casa sin unas gafas de sol o con ellas puede marcar la diferencia entre un look básico u otro sofisticado e increíble. El problema radica en que en muchas ocasiones nos cuesta encontrar el diseño que mejor se adapte a nuestro rostro y con el que nos sintamos seguras de nosotras mismas. Por ello, te dejamos tres modelos de gafas de sol con los que no habrá margen de error. ¡Y prepárate para destacar con estas increíbles propuestas!