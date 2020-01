Los cuatro looks de Blake Lively durante su reaparición oficial

Tres meses después del nacimiento de la tercera hija de Blake Lively y Ryan Reynolds, la actriz ha vuelto a la vida pública en Nueva York. Se encuentra en plena promoción de su última película 'The Rhythm Section', lo que nos ha dejado cuatro looks muy diferentes para los distintos actos.

Las calles de la Gran Manzana han sido testigos del retorno de Blake Lively, quien nos ha dejado cuatro looks en menos de 48 horas para analizar.

Look 1: El vestido-gabardina de Blake Lively

Para su primera aparición pública oficial, Blake Lively se decantó por un vestido gabardina combinado con botines de cordones y tacón y guantes de piel. Ambos en el mismo tono. El estilo de la actriz es incuestionable, pero el peinado que escogió para la ocasión no es el que más le favorece a la actriz. En cuanto al maquillaje, eligió destacar sus labios con un pintalabios granate.

Look 2: Vestido negro de gala para ir de estreno

Blake Lively acudió justo al resto de sus compañeros al estreno de 'The Rhythm Section'. Para posar por la alfombra roja, Blake Lively se decantó por un vestido negro de terciopelo con escote de hombros caídos y guantes negros largos. Lo combinó con grandes collares y unas botas con botones y tacones de aguja. En esta ocasión, la mujer de Ryan Reynolds eligió recogerse el pelo con un elegante moño.

Look 3: Total look mostaza

A Blake Lively siempre le ha gustado presumir de largas piernas y con este look elegido para asistir a un programa de televisión lo vuelve a hacer. Es un atuendo diferente y bastante original en color mostaza.

La actriz escogió un short guateado. Lo combinó con un jersey en pico, camisa blanca y gabardina. El calzado elegido ha sido unas botas acordonadas y calcetines debajo. Blake Lively recuperó su peinado más habitual y lució su melena rubia con ondas informales suelta.

Look 4: Abrigo y vestido azul

Blake Lively está apostando por los looks monocolores. El último protagonista ha sido el azul de su vestido y abrigo de borreguito. Un look que que combinó con unos taconazos de aguja, en tonos rojos, negros y la puntera también azul.

Cuatro looks en dos días, muy diferentes. ¿Cuál te gusta más?

Primeras declaraciones sobre su tercer bebé

El pasado mes de octubre Blake Lively y Ryan Reynolds tuvieron a su tercer hijo, una niña de la que aún no han desvelado el nombre. Eso sí, la actriz ha hablado de lo que supone ser madre de tres hijas de menos de cinco años y dice que ha sido como "pasar de tener 2 a tener 3000". Blake ha dejado claro que esas personas que declaran que cuando tienes dos hijos, tres no es tan diferente es porque no los tienen.